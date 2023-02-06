В США девушка погибла в ходе стрельбы на рэп-концерте

В американском штате Арканзас девушка погибла в ходе стрельбы на рэп-концерте

В американском штате Арканзас девушка погибла в ходе стрельбы на рэп-концерте. Помимо этого еще четверо человек получили ранения, сообщает телеканал ABC News.

«В результате нападения, которое произошло во время концерта Fredo Bang, погибла 19-летняя девушка и пострадали четыре человека», — сказано в сообщении.

Отмечается, что один из пострадавших был доставлен в больницу. Телеканал не привел данных о задержании подозреваемых в связи с инцидентом.

Ранее стало известно, что в Соединенных Штатах за первый месяц 2023 года застрелили полторы тысячи человек. Уточняется, что с начала года в США произошел 51 случай массовой стрельбы. При этом 11,5 процентов всех инцидентов приходится на штат Флорида.