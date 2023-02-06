Эксперты оценили готовность России отказаться от иностранных семян

Эксперты и участники рынка оценили готовность России отказаться от иностранных семян

Решение иностранных производителей семян приостановить прием заявок на покупку гибридов подсолнечника и пересмотреть цены эксперты и участники рынка назвали «шантажом», однако выразили уверенность в том, что это не угрожает посевной. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, ряд зарубежных компаний – производителей семян (Syngenta, Bayer, Nuseed) направили российским клиентам письма о приостановке контрактации гибридов подсолнечника и пересмотре ценовых условий. Авторы письма называют свое решение реакцией на «введенные ограничения импорта семян гибридов подсолнечника из ряда стран».

Как полагает издание, речь может идти о запрете Россельхознадзором поставок семян Syngenta Seeds с 1 февраля. Ведомство выявило одно из самых опасных заболеваний подсолнечника — фомопсис (серая пятнистость или рак стеблей), которое может приводить к потере до 80 процентов урожая.

В Минсельхозе изданию сообщили, что Россия не препятствует ввозу импортных семян, если они соответствуют всем требованиям к безопасности продукции. Там утверждают, что запреты на ввоз семян на территорию России вводятся только при наличии существенных оснований и не носят дискриминационного характера по отношению к отдельным компаниям. Например, в 2022 году были введены ограничительные меры по семенам подсолнечника в отношении пяти площадок во Франции, и лишь одна из них принадлежит компании Syngenta. В отношении продукции Bayer никаких ограничительных мер Россельхознадзор не вводил.

По словам соучредителя российского производителя семян компании «Русид» Марка Гехта, в прошлом году уже была похожая ситуация — весной иностранные контрагенты отказались от договорных обязательств перед российскими фермерами и дилерами. Многие аграрии тогда перешли на отечественные семена, а те, кто не решился, позже приобрели импортные уже в два раза дороже.

Реакцию иностранных компаний на решение Россельхознадзора председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин называет гипертрофированной и неадекватной. Однако об уходе некоторых поставщиков семян говорилось давно, поэтому у российских аграриев было время подготовиться. Теперь же стало понятно, кто собрался на выход и искал подходящий повод, говорит Зернин.

По оценке Марка Гехта, общий объем рынка гибридов подсолнечника в России составляет порядка 38-40 тысяч тонн. Из них внутри страны иностранные компании произвели примерно 20 тысяч тонн, еще до 10 тысяч тонн — остатки прошлых лет. Весной 2022 года семян было завезено на 20 процентов больше, а площадь подсолнечника увеличилась всего на три процента. Еще около пяти тысяч тонн — это отечественные гибриды, плюс 5 тысяч тонн — это сорта российской селекции. То есть, даже если допустить, что три иностранные компании одновременно прекратят работу в России, «посевную пройдем ровно», прогнозирует эксперт.

Эдуард Зернин считает, что сейчас российская селекционная наука получает уникальный шанс проявить себя и показать результат, достойный вложенных в нее государством инвестиций. Согласно доктрине продовольственной безопасности, самообеспеченность семенами в России должна быть не ниже 75 процентов. В настоящее время власти стараются найти оптимальные варианты решения этой задачи. Стимулировать использование отечественных семян Минсельхоз намерен как с помощью инструментов поддержки, так и через квотирование импорта.

