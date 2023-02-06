Москвич нашел в квартире убитых родителей-пенсионеров

В Москве сын обнаружил в квартире тела родителей-пенсионеров с ножевыми ранениями

В Москве в собственной квартире обнаружены убитыми супруги-пенсионеры. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

О преступлении в правоохранительные органы сообщил сын погибших. Он нашел родителей 73 и 74 лет с множественными ножевыми ранениями в их квартире на Ленинском проспекте.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится осмотр квартиры и допрос соседей и свидетелей. Работу правоохранительных органов координирует Гагаринский межрайонный прокурор Роман Нефедов.

Возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства, сообщила «Ленте.ру» представитель московского управления Следственного комитета России Юлия Иванова. По ее словам, 6 февраля москвич приехал навестить родителей и нашел их тела с признаками насильственной смерти.