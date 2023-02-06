Швеция развернула зенитный ракетный комплекс Patriot

Aftonbladet: Швеция развернула американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Гетеборге

Швеция провела чрезвычайную операцию по развертыванию американского зенитного ракетного комплекса Patriot в порту Гетеборга на западном побережье королевства. Об этом сообщает газета Aftonbladet.

«Западное побережье с портом Гетеборг имеет стратегическое значение со всем транспортом, который туда заходит, поэтому крайне важно иметь возможность защититься от нападения с помощью этой системы», — цитирует издание пресс-секретаря шведских вооруженных сил Терезу Фагерштедт.

Отмечается, что операция, которую выполнила боевая группа зенитного полка шведской армии Lv6 в Хальмстаде утром 6 февраля, «является проверкой того, насколько быстро и эффективно подразделения могут действовать в критической ситуации».

В ноябре 2021 года шведские военные сообщили о принятии на вооружение первой батареи ЗРК Patriot, которую назвали «Системой противовоздушной обороны 103» (LvS103). Комплексы установили на юго-восточном побережье страны в Хальмстаде. Глава Военно-воздушных сил Швеции Карл-Юхан Эдстрём отметил, что ЗРК может создать проблемы потенциальному противнику.