В Турции произошло мощное землетрясение

В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7

В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным экспертов, эпицентр мощных подземных толчков находился в 26 километрах от города Газиантеп, в котором живут около 1,065 миллиона человек. Специалисты добавили, что очаг залегал на глубине 10 километров.

При этом подземные толчки ощущали жители нескольких регионов, в том числе Анкары. Информации о погибших, пострадавших или разрушениях на данный момент нет.

11 июне Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) Турции сообщило, что в городе Анталья произошло землетрясение магнитудой 4,1. Подземные толчки зафиксировали в 5:05 по местному времени. Кроме того, очаг располагался на глубине 14,2 километра.