Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:20, 6 февраля 2023Россия

Власти российского региона отреагировали на сообщения об отставке губернатора

Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Зыблев опроверг сообщения об отставке Усса

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Власти Красноярского края опровергли сообщения о возможной отставке губернатора региона Александра Усса. По словам его пресс-секретаря Сергея Зыблева, администрация российского региона не располагает информацией об отставке главы. Слова Зыблева приводит РИА Новости.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на три близких к администрации президента источника сообщили, что Усс может покинуть свой пост. Издание уточняло, что окончательное решение по отставке Усса будет принято исходя из опроса «Георейтинг» ФОМ — социологи проведут его уже в феврале-марте этого года. Однако источники «Ведомостей» считают, что рейтинг Усса уже достаточно низок для отставки.

«Пресс-служба такой информацией не располагает. Александр Усс работает по плану, он находится в Красноярске, сегодня у него намечен ряд рабочих мероприятий», — отреагировал его пресс-секретарь Зыблев.

До 2018 года Усс был временно исполняющим обязанности главы российского региона. Впоследствии его избрали главой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Вице-президент Турции раскрыл число жертв и пострадавших от землетрясения
Раскрыто содержимое подарка на четыре миллиона рублей для победителей «Грэмми»
Российские военные уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсонской области
В Москве нашли убитыми двух пенсионеров
Польша запросит у США больше оружия
Бейонсе стала обладательницей рекордного количества статуэток «Грэмми»
Российский ребенок перепутал бензин с водой и устроил смертельный пожар
Белоруса задержали за попытку уехать воевать за Украину
Девушка придумала способ проучить плохо обращающегося с ней соседа по комнате
32-летний россиянин погиб на рыбалке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.