Власти российского региона отреагировали на сообщения об отставке губернатора

Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Зыблев опроверг сообщения об отставке Усса

Власти Красноярского края опровергли сообщения о возможной отставке губернатора региона Александра Усса. По словам его пресс-секретаря Сергея Зыблева, администрация российского региона не располагает информацией об отставке главы. Слова Зыблева приводит РИА Новости.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на три близких к администрации президента источника сообщили, что Усс может покинуть свой пост. Издание уточняло, что окончательное решение по отставке Усса будет принято исходя из опроса «Георейтинг» ФОМ — социологи проведут его уже в феврале-марте этого года. Однако источники «Ведомостей» считают, что рейтинг Усса уже достаточно низок для отставки.

«Пресс-служба такой информацией не располагает. Александр Усс работает по плану, он находится в Красноярске, сегодня у него намечен ряд рабочих мероприятий», — отреагировал его пресс-секретарь Зыблев.

До 2018 года Усс был временно исполняющим обязанности главы российского региона. Впоследствии его избрали главой.