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15:43, 6 февраля 2023Силовые структуры

Отстреливающийся от полиции фейерверком во время погони россиянин попал на видео

В Воронеже водитель Toyota обстрелял полицию фейерверком во время погони и попал на видео

В Воронеже водитель за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser пытался скрыться от полиции, отстреливаясь от правоохранителей фейерверком. Видео погони за нарушителем публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видны мчащиеся по дороге машины, а за ними огоньки от фейерверка.

Утром 6 февраля сотрудники ДПС заметили на дороге автомобиль, совершающий опасные маневры. Водитель проигнорировал требование полицейских остановиться и открыл по ним стрельбу из фейерверка. Силовиками пришлось применить против нарушителя табельное оружие.

Им оказался 36-летний житель Воронежа, находившийся в наркотическом опьянении. Полицейские составили в отношении него административные протоколы о правонарушениях. В салоне внедорожника находилась кошка экзотической породы каракал. Ее передали в зоопарк.

Любовь Ширижик
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