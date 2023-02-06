Вероятность нахождения россиян в зоне землетрясения в Турции оценили

Востоковед Тарасов назвал возможным присутствие россиян в зоне землетрясения в Турции

Наибольшей популярностью среди туристов традиционно пользуются турецкие Анталья, Аланья, Стамбул. Тем не менее, вся территория страны полна исторических памятников, притягательных для путешественников, потому присутствие россиян в зоне землетрясения нельзя исключать. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог, востоковед Станислав Тарасов.

«В Турции очень развита сейсмическая активность, но население всегда своевременно оповещают, люди знают, как действовать в случае угрозы. К сожалению, угроза эта наступает довольно часто, — заметил Тарасов. — Регион, где произошло землетрясение, не входит в зону традиционного распределения туристов. Тем не менее, сложно найти место в Турции, где туристов нет совсем, в том числе, и из России».

По словам востоковеда, территория Турции насыщена самыми разными историческими памятниками, привлекающими туристов из разных стран. Хотя наибольшей популярностью пользуется пляжный отдых в Анталье, Аланье, а также Стамбул, страна открыта и для более любопытных путешественников.

«В Турции очень хорошо развиты сервис, туристическая инфраструктура. Но нельзя забывать, что эта страна исторически подвержена сейсмической опасности, разрушавшей города», — заключил Тарасов.

В результате землетрясения, которое произошло на юге Турции, в стране погибли как минимум 284 человека. Число жертв раскрыл вице-президент Турции Фуат Октай.