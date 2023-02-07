Напавший с ружьем на российскую автозаправку грабитель-неудачник попал на видео

В Башкирии полиция задержала вооруженного грабителя после неудачного нападения на заправку

В Башкирии полиция задержала вооруженного грабителя после неудачного нападения на автозаправку. Видео с моментом совершения преступления опубликовала Baza.

На кадрах виден мужчина в маске и оружием, который заходит на АЗС и тут же, поскользнувшись, падает на пол. После этого он подходит к окошку, но сотрудник прячется внутри помещения, тогда грабитель пытается открыть дверь, однако она заперта.

После неудавшегося ограбления преступника задержали полицейские. У него изъяты ружье и балаклава.