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15:59, 7 февраля 2023Силовые структуры

Напавший с ружьем на российскую автозаправку грабитель-неудачник попал на видео

В Башкирии полиция задержала вооруженного грабителя после неудачного нападения на заправку

В Башкирии полиция задержала вооруженного грабителя после неудачного нападения на автозаправку. Видео с моментом совершения преступления опубликовала Baza.

На кадрах виден мужчина в маске и оружием, который заходит на АЗС и тут же, поскользнувшись, падает на пол. После этого он подходит к окошку, но сотрудник прячется внутри помещения, тогда грабитель пытается открыть дверь, однако она заперта.

После неудавшегося ограбления преступника задержали полицейские. У него изъяты ружье и балаклава.

Любовь Ширижик
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