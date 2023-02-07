Лукашенко предсказал появление новых валютных союзов

Лукашенко заявил, что в ближайшее время в мире могут появиться новые валютные союзы

В ближайшее время в мире могут появиться новые мощные валютные союзы с новой резервной валютой, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на совещании о проекте закона «Об изменении законов по вопросам банковской деятельности», его слова передает белорусское агентство БелТА.

Глава республики заявил, что сейчас создается новая система взаиморасчетов, в том числе в международной торговле. «Словом, определенные изменения назрели», — сказал он.

Президент также добавил, что недоволен работой правительства и белорусских банков по проведению внешнеторговых операций, описав ситуацию с прохождением платежей словами «просто отвратительно работаем». При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия является «чуть ли не единственной страной в мире», которая гарантирует населению полный возврат вкладов независимо от величины и валюты в случае экономической несостоятельности банка.

Ранее экономисты банка Credit Suisse заявили о небольшой вероятности появления новой мировой валюты-гегемона, так как для этого требуется большое доверие каждой из стран. Понижению позиций доллара, по их мнению, будут способствовать распространение плавающих курсов валют, желание центральных банков снизить санкционные риски, а также доступность валютных своп-линий между центробанками. Итогом станет то, что мировая финансовая система окажется более многополярной. Однако даже при этом доллар не утратит свое преобладающее значение.