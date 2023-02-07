ВТБ приступил к первому этапу интеграции с РНКБ и «Открытием»

ВТБ, «Открытие» и РНКБ создадут единый парк устройств самообслуживания

С 7 февраля клиенты ВТБ, «Открытия» и РНКБ (Российский национальный коммерческий банк) смогут без комиссии вносить и снимать наличные в банкоматах всех трех кредитных организаций. Создание единого парка устройств самообслуживания станет первым этапом интеграции новых банков в Группу ВТБ и доведет число доступных банкоматов для клиентов почти до 20 тысяч, говорится в сообщении банка.

На этапе объединения ВТБ, «Открытие» и РНКБ отменяют комиссии по снятию и внесению наличных для розничных клиентов в своих устройствах. Воспользоваться сервисом смогут владельцы всех карт банков ВТБ, «Открытие» и РНКБ. Лимиты на снятие наличных и пополнение карточных счетов будут зависеть от тарифного плана, установленного банком-эмитентом карты.

«Интересы клиентов для нас всегда во главе угла. При интеграции мы заинтересованы не только в сохранении клиентской базы, но и ее расширении. Создание общей сети банкоматов ВТБ, "Открытия" и РНКБ стало первым этапом объединения банков. Мы значительно укрепляем возможности по работе с устройствами самообслуживания для пользователей как в крупных региональных центрах, так и на территории Крыма. Клиенты "Открытия" и РНКБ получат доступ к одной из крупнейших сетей в России, которая теперь превысит 19,5 тысячи устройств. Аналогичные подходы будут применены и по другим направлениям интеграции», — отметил Андрей Костин, президент-председатель правления ВТБ.

Единая банкоматная сеть объединенных банков превысит 19,5 тысячи устройств, из которых 14,4 тысячи устройств относятся к ВТБ, 3,7 тысячи — к «Открытию», 1,5 тысячи — к РНКБ.

«Объединение банкоматных сетей позволит нашим клиентам уже сейчас воспользоваться преимуществами интеграции банка "Открытие" в ВТБ, крупнейшую российскую банковскую группу. Мы расцениваем это как важный шаг на пути достижения синергетического эффекта от объединения услуг и сервисов ведущих отечественных банков», — комментирует президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Алексеев.

«Благодаря объединению сетей банкоматов будет создана одна из самых больших сетей устройств самообслуживания в нашей стране, — говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. — Можно сказать, что между Крымом и материковой частью России появился еще один "мост", только финансовый. Теперь визиты наших клиентов в другие регионы будут еще более комфортными — как и поездки клиентов ВТБ и банка "Открытие" на отдых в Крым».