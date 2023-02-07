В Госдуме высказались о сроке завершения СВО

Депутат Госдумы Чепа допустил завершение СВО раньше конца 2023 года

Запад осуществляет беспрецедентную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в поставках различных видов вооружений, что является одним из главных факторов затягивания конфликта. Тем не менее, вероятно, специальная военная операция (СВО) может завершиться уже к концу текущего года или чуть раньше. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Очень многие обстоятельства будут влиять на сроки завершения СВО. Запад осуществляет беспрецедентную помощь ВСУ в поставках оружия, если бы не это, конфликт закончился бы раньше. Но, учитывая объем поставок, я думаю, что закончить конфликт к концу года вполне осуществимо и реально. А, может, получится и чуть раньше», — допустил Чепа.

Депутат также назвал реалистичным прогноз главы Чечни Рамзана Кадырова, заявившего, что СВО завершится до конца 2023 года.

Кадыров также заявил, что европейские государства признают неверность своих действий, и допустил, что страны возобновят свое сотрудничество с Россией.