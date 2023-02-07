Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:55, 7 февраля 2023Бывший СССР

В Госдуме высказались о сроке завершения СВО

Депутат Госдумы Чепа допустил завершение СВО раньше конца 2023 года

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Запад осуществляет беспрецедентную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) в поставках различных видов вооружений, что является одним из главных факторов затягивания конфликта. Тем не менее, вероятно, специальная военная операция (СВО) может завершиться уже к концу текущего года или чуть раньше. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Очень многие обстоятельства будут влиять на сроки завершения СВО. Запад осуществляет беспрецедентную помощь ВСУ в поставках оружия, если бы не это, конфликт закончился бы раньше. Но, учитывая объем поставок, я думаю, что закончить конфликт к концу года вполне осуществимо и реально. А, может, получится и чуть раньше», — допустил Чепа.

Депутат также назвал реалистичным прогноз главы Чечни Рамзана Кадырова, заявившего, что СВО завершится до конца 2023 года.

Кадыров также заявил, что европейские государства признают неверность своих действий, и допустил, что страны возобновят свое сотрудничество с Россией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
Землетрясение в Турции сдвинуло литосферные плиты
40-летняя экскаваторщица рассказала о первом сексе с принцем Гарри
Собянин сообщил о поимке тысяч разыскиваемых благодаря видеосистеме Москвы
Украина сняла торговые барьеры на ввоз беспилотников и тепловизоров
Эрдоган объявил чрезвычайное положение на три месяца в пострадавших провинциях
Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на купянском направлении
Число жертв землетрясения в Турции превысило 3500 человек
Армения выступила с предложениями по мирному соглашению
Российская армия нанесла поражение двум бригадам ВСУ в Угледаре и Водяном
В ДНР уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.