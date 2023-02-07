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18:29, 7 февраля 2023Мир

Сейсмолог оценил последствия сдвига литосферных плит при землетрясении в Турции

Сейсмолог Завьялов: сдвиг литосферных плит из-за землетрясения в Турции больше не опасен
СюжетЗемлетрясение в Турции:

Фото: Suhaib Salem / Reuters

Трехметровый сдвиг литосферных плит, вызванный мощным землетрясением в Турции, не представляет опасности для людей и никак не скажется на их жизни, заявил заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли Российской академии наук Алексей Завьялов. О последствиях этого события он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«В очаге произошедшего сильного землетрясения произошла подвижка, величина которой оценивается тремя метрами. В этом ничего удивительного нет, в результате каждого землетрясения можно оценить величину такой подвижки. Для слабых она маленькая, для сильных — большая. Думаю, что для таких землетрясений, которые произошли в Турции, оценка в три метра, может быть, даже и недостаточно большая», — объяснил ученый.

Завьялов также отметил, что это явление никак не повлияет на жителей региона.

«Если бы не было этой подвижки, этого смещения трехметрового, то не было бы и землетрясения. Подвижка уже произошла, землетрясение состоялось, подвижка оказала свое разрушительное действие. Это причина, а не следствие. В результате резкой, практически мгновенной подвижки одного блока относительного другого и состоялось землетрясение», — добавил специалист.

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Ранее президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони в интервью газете Corriere della Sera сообщил, что из-за мощного землетрясения в Турции литосферные плиты сдвинулись примерно на три метра.

6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. Оно стало сильнейшим на территории страны с 1939 года. Во второй половине дня было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,7.

В 10 провинциях Турции, которые затронуло бедствие, Эрдоган на три месяца объявил чрезвычайное положение. Число жертв трагедии в Турции, по последним данным, достигло 3381.

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Кирилл Садовский
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