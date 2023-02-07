Землетрясение в Турции сдвинуло литосферные плиты

Президент института INGV Карло Дольони сообщил, что землетрясение передвинуло Турцию

Из-за мощного землетрясения Турция сдвинулась примерно на три метра. Об этом сообщил президент Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) Карло Дольони в интервью газете Corriere della Sera.

В результате катастрофического события, Аравийская плита переместилась в юго-западном направлении по отношению к Анатолийской плите. Это породило тип разлома, который сейсмологи называют «неглубоким транскуррентным разломом» с гипоцентром (очагом землетрясения) на глубине от 15 до 20 километров. Относительно Сирии Турция сдвинулась на 5-6 метров, отмечает Дольони, однако наиболее точные данные будут доступны в ближайшие дни после наблюдений спутниками ESA Sentinel и ASI CosmoSkymed.

Турецкая сейсмологическая служба подала сигнал об угрозе цунами, однако сгенерированная волна была слабой и небольшой, достигнув высоты всего 30 сантиметров.

Разлом охватил территорию длиной 190 километров и шириной 25 километров, что вызывало последовательность толчков, достигших двух самых интенсивных пиков с интервалом в девять часов. Два сильнейших землетрясения произошли на юге Турции и на севере Сирии, достигнув магнитуды 7,8 и 7,5 соответственно. Этот регион является сейсмической «горячей точкой», поскольку находится на пересечении четырех непрерывно сталкивающихся плит — Анатолийской, Арабской, Евразийской и Африканской.

По словам Дольони, землетрясения являются проявлением своего рода затяжной «сейсмической эпидемии», которая может продолжаться дни, месяцы или даже годы, как это случалось в некоторых случаях в прошлом. Пока накопленная энергия не будет высвобождена, толчки продолжатся.

