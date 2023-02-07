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14:51, 7 февраля 2023Россия

62-летняя россиянка попала в больницу из-за отлетевшего бампера после ДТП

В Челябинске 62-летняя пенсионерка попала в больницу из-за отлетевшего бампера после ДТП
Место происшествия

Место происшествия. Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске 62-летняя пенсионерка попала в больницу из-за отлетевшего бампера после ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции, пишет портал 74.RU.

Все произошло на улице Курчатова. Россиянка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда внезапно в нее попал бампер.

В ГИБДД пояснили, что до этого водитель Audi Q5 столкнулся с Chevrolet Lacetti, вторая машина наехала на фонарный столб, а затем ограждение. Впоследствии часть бампера одного из авто отлетела в прохожую.

Пенсионерку доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом 62-летняя женщина попала в ДТП, после чего заживо сгорела в автомобиле. Авария произошла на 165-м километре трассы М-5. Известно, что 47-летний мужчина, находящийся за рулем Haima 3, потерял контроль над машиной, которая после этого врезалась в барьер, перевернулась и загорелась.

Сотрудники правоохранительных органов проводили проверку.

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Анна Щербакова
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