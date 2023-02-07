Дочь Эминема сообщила о помолвке спустя семь лет отношений с возлюбленным

Дочь Эминема Хейли сообщила о помолвке спустя семь лет отношений с возлюбленным

27-летняя дочь американского рэпера Эминема Хейли Джейд Скотт Мэтерс заявила о том, что выходит замуж. Об этом сообщает E! News с ссылкой на социальные сети девушки.

Хейли Джейд Скотт Мэтерс опубликовала фотографию со своим возлюбленным Эваном Макклинтоком, который сделал ей предложение, встав на одно колено. «Краткий обзор выходных… 4.2.2023. Я люблю тебя, Эван», — написала дочь артиста.

Пара начала отношения в 2016 году, познакомившись в колледже, однако долгое время скрывала роман.

Хейли Джейд Скотт Мэтерс — единственная родная дочь исполнителя от бывшей супруги Кимберли Скотт. У рэпера также есть двое приемных дочерей — 29-летняя Алайна Мэтерс и 20-летняя Стиви Лейн.

В январе этого года стало известно, что американская актриса и поп-исполнительница Дженнифер Лопес пережила психическое расстройство, а именно посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), перед тем, как выйти замуж за актера Бена Аффлека.