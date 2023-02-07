В российском регионе во время установки натяжного потолка взорвался дом

Три человека пострадали при взрыве в доме под Омском во время установки натяжного потолка

В поселке Марьяновка Омской области произошел взрыв в частном жилом доме, пострадали три человека. Это случилось, когда 36-летний рабочий устанавливал натяжной потолок, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Во время установки мужчина использовал газовые баллоны. В результате его действий пострадали 45-летняя хозяйка дома и ее 18-летний сын. Рабочий тоже получил травмы.

Все они были доставлены в больницу. Сейчас на месте происшествия начали работать следователи. «Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 ("Оказание услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей") УК РФ», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

18 января сообщалось, что трое детей и один взрослый пострадали при взрыве газа в частном доме в Чечне.