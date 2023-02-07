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12:41, 7 февраля 2023Россия

Кадыров опроверг работу на удаленке с Мальдив

Глава Чечни Кадыров опроверг сообщения СМИ об удаленной работе с Мальдив

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения СМИ о том, что он удаленно работал из других стран и давно не появлялся в республике. Комментарий приводится в его Telegram-канале.

До этого в Telegram распространилась информация о том, что Кадыров якобы долгое время находился на Мальдивах, а затем — в Дубае, столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), оттуда в дистанционном формате он «следил за положением дел» в Чечне. Утверждалось, что он отсутствует в регионе около двух недель.

Кадыров заявил, что узнал о пребывании за границей от своего пресс-секретаря Ильмана Вахидова. «Это на самом деле было смешно услышать, поэтому настроение у нас теперь приподнятое на весь день. Официально заявляю: на Мальдивах никогда не был, и даже не знаю, где они находятся», — сказал глава Чечни.

Кадыров также подчеркнул, что не в его правилах «управлять регионом издалека».

5 февраля он объяснил назначение родственников на высокие должности в Чечне большим доверием. Тогда Кадыров отметил, что «тысячи чеченцев пожертвовали своими жизнями ради Конституции нашей республики», в том числе отец, Ахмат Кыдыров, и другие его родственники.

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Анна Щербакова
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