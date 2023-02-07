Сальдо заявил о скором взятии Херсона

Врио главы Херсонской области Сальдо: Украина чувствует, что освобождение Херсона близко

Военнослужащие Украины чувствуют, что взятие Херсона Россией скоро произойдет. Об этом в эфире телерадиокомпании «Таврия» сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Владимир Сальдо, его слова приводит РИА Новости.

«Теперь близок час освобождения Херсона. Я могу с уверенностью говорить о том, что оккупанты, которые сейчас в Херсоне пока что еще орудуют, они уже знают это, они уже это чувствуют, и они уже делают все, чтобы выйти из города и еще размародерить его», — заявил он.

Ранее врио главы Херсонской области сообщил, что украинские власти начали вывозить ценности из литературного музея в Херсоне. По его словам, это свидетельствует о подготовке Вооруженных сил Украины (ВСУ) к оставлению города.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, состоявшегося в конце сентября 2022 года. По официальным данным, в ходе него 87,05 процента проголосовавших поддержали присоединение региона к России. Украинские власти легитимность этого голосования не признают.