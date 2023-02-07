Отменен приговор по делу о растрате 500 миллионов рублей в заповеднике Камчатки

Суд отменил приговор сотрудникам Кроноцкого заповедника по делу о растрате 454 млн рублей

Камчатский краевой суд отменил приговор, по которому четверо сотрудников Кроноцкого государственного заповедника получили от трех до восьми лет лишения свободы по уголовному делу о растрате более 454 миллионов рублей, выделенных на ликвидацию экологического ущерба. Об этом сообщает «Интерфакс».

Решение принято апелляционной инстанцией после рассмотрения обращения прокуратуры, которая просила о смягчении наказания осужденным, заменив им реальный срок на условный. В итоге дело направлено на пересмотр в Петропавловск-Камчатский городской суд. Подсудимые были освобождены из-под стражи в зале суда, они будут находиться под подпиской о невыезде после полугодового ареста.

15 июля 2022 года их признали виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК («Растрата в особо крупном размере») и приговорили к срокам от трех до восьми лет в колонии общего режима, а также обязали возместить ущерб. Суд установил, что сотрудники по указанию бывшего директора заповедника в период с 2015 по 2016 год через подконтрольную фирму похитили средства, выделенные бюджетом на ликвидацию экологического ущерба. Они создали видимость утилизации отходов, захоронив их на территории заповедника.

Кроноцкий заповедник включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и является старейшим в стране. Он был образован в 1934 году на месте Соболиного заповедника, действовавшего с 1882 года. Здесь расположены восемь действующих вулканов, термальные озера, водопады и знаменитая Долина гейзеров.