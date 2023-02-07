Психолог убил мать и украл миллионы с ее банковского счета

В Великобритании психолог убил мать и купил на ее деньги автомобиль Jaguar

В Великобритании психолог Роберт Чайлд убил мать ради ее денег и купил на них автомобиль Jaguar. Об этом сообщает Liverpool Echo.

В марте 2020 года Чайлд приехал в дом матери и нанес ей более 30 ударов неким орудием, после чего спрятал ее окровавленное тело в подсобном помещении. Чтобы создать ложное алиби, мужчина оставил свой телефон на работе и позвонил на него с номера убитой. Кроме того, он взял с собой запасную одежду.

Сразу после убийства психолог украл с банковского счета матери 25 тысяч фунтов стерлингов (2,1 миллиона рублей). На следующий день тело убитой нашли соседи. Прибывшая на место преступления полиция изучила записи камер видеонаблюдения и обнаружила, что они запечатлели Чайлда. После этого его арестовали.

Чайлд, который на момент преступления имел множество долгов, успел потратить украденные деньги на автомобиль Jaguar. Он признался в убийстве и объяснил его политическими разногласиями с матерью. Мужчину приговорили к пожизненному тюремному заключению с возможностью освобождения после 30 лет за решеткой.

В начале февраля 2022 года Чайлд повторно предстал перед судом. Оказалось, что его отец скончался через несколько недель после гибели жены. В результате ее наследство досталось убийце. По мнению обвинителей, 78 тысяч фунтов стерлингов (6,6 миллиона рублей), которые перешли Чайлду, могли рассматриваться как финансовая выгода, связанная с преступлением.

Суд обязал Чайлда вернуть унаследованные деньги в течение трех месяцев. В противном случае его тюремное заключение продлят на 2,5 года.

Отмечается, что до совершения преступления психолог неоднократно лгал людям о своих заслугах. Он утверждал, что проводил сессии со всемирно известными клиентами, получил докторскую степень и степень кандидата наук. Помимо этого, Чайлд заявлял, что работал в зонах боевых действий, перенес кровоизлияние в мозг и играл в хоккей за сборную Великобритании.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании, убивший беременную подругу, попытался уйти от наказания с помощью поддельного стрима на YouTube. Мужчину задержали, однако он сумел доказать свое алиби.

