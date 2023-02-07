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10:44, 7 февраля 2023Россия

Проигравший в карты россиянин прогулялся голым по улице в мороз и попал на видео

В Иркутской области задержали мужчину, гулявшего голым по улице после проигрыша в карты

В городе Бодайбо Иркутской области заметили абсолютно голого мужчину, который прогуливался по улице в 15-градусный мороз. Снятые очевидцами кадры опубликовал паблик «Сводка 38» в соцсети «ВКонтакте».

На записях видно, как обнаженный россиянин в одной обуви ходит по заснеженным улицам и машет руками проезжающим мимо автомобилям.

В результате видео попали в руки полиции. В региональном МВД сообщили, что задержали 33-летнего россиянина и составили в отношении него протокол по административной статье о хулиганстве. Как объяснил мужчина, он проиграл в карты, и остальные участники партии загадали ему пройтись голым по улице.

В августе 2022 года в Казани голая женщина пробежала около шести километров по проезжей части с иконой в руках. Местные СМИ сообщали, что россиянку в итоге сбила машина, однако эту информацию опровергли в полиции. «Видимо, она устала и решила полежать. Ее просто накрыли, чтобы она не обгорела на солнце», — объяснили правоохранители.

Константин Лысяков
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