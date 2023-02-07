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12:06, 7 февраля 2023Бывший СССР

В Молдавии усомнились в пользе присоединения к НАТО

Вице-спикер парламента Молдавии: вступление в НАТО не решит проблемы безопасности страны

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Вступление в НАТО не решит проблемы безопасности Молдавии. Об этом заявил вице-спикер парламента республики, исполнительный секретарь оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча, пишет ТАСС.

По его мнению, присоединение страны к какому-либо военному блоку не решит проблему, несмотря на пропаганду подобного шага со стороны молдавских властей. При этом он указал на то, что решение соответствующего вопроса «лежит в дипломатической плоскости».

«Мы все еще не научились строить мосты и извлекать выгоду из историко-географического положения нашей страны. Молдавский народ не хочет и не может иметь никакого отношения к военным кампаниям Североатлантического альянса», — добавил он.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщала о желании властей страны начать переговоры о вступлении в Европейский союз (ЕС) в 2023 году. При этом она подчеркнула, что Кишинев не ищет коротких путей и планирует на практике реализовать необходимые для вступления в ЕС реформы.

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Алевтина Запольская
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