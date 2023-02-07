Производитель масла «Олейна» продал бизнес в России

Американская компания Bunge продала бизнес по переработке масличных культур в России

Одна из крупнейших агропромышленных компаний в мире Bunge продала завод по переработке масличных культур в Воронежской области. Ее дочерняя компания «Бунге СНГ» производила четыре марки растительного масла: «Олейна», Ideal, «Масленица», Primoliva. Об уходе с российского рынка сообщается на сайте российской «дочки» Bunge.

С 3 февраля компания продолжает производство и продажу продукции под контролем нового собственника. Название фирмы будет изменено в ближайшее время.

Имя владельца в уведомлении на сайте не указано, однако ранее агентство Business Wire писало, что американская компания планирует передать бизнес контролирующему акционеру Exoil Group Карену Ванецяну. «Благодаря более чем 25-летнему опыту Карена Ванецяна в области переработки сельскохозяйственной продукции, мы уверены, что команда продолжит успешно обслуживать клиентов», — заявлял тогда генеральный директор Bunge Грег Хекман.

Российское подразделение Bunge было зарегистрировано в 2004 году, а завод в Воронежской области был введен в эксплуатацию в 2008-м. Инвестиции в него превысили 130 миллионов долларов, сообщает «Интерфакс». В 2021 году выручка «Бунге СНГ» выросла в годовом выражении почти в 1,6 раза, с 19,1 миллиарда рублей в 2020 году до 30 миллиардов рублей, а чистая прибыль увеличилась с 1,3 до 1,9 миллиарда рублей.