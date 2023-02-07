Россиянин признался в подготовке массового убийства в школе Нижнего Новгорода

Юноша частично признал вину в подготовке массового убийства в школе Нижнего Новгорода

Борский городской суд Нижегородской области начал рассмотрение уголовного дела 18-летнего местного жителя Александра Огородникова, обвиняемого в подготовке массового убийства в школе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает РИА Новости.

На слушаниях подсудимый частично признал вину. Прокурор, оглашая обвинительное заключение, заявил, что Огородников готовился совершить преступление общеопасным способом из стремления противопоставить себя обществу без какого-либо повода. Он склонил двух знакомых, страдающих психическими заболеваниями, к участию в задуманном им плане. Нападение на школу предотвратили правоохранительные органы.

Адвокат подсудимого Иван Трунов заявил, что обвинение построено на фантазиях сообщников Огородникова, которых признали невменяемыми.

По версии следствия, трое подростков в возрасте 16-17 лет договорились совершить массовое убийство в нижегородской школе на почве ненависти. Они составили план и назначили дату нападения на учебное заведение, но были задержаны. Огородникова судят отдельно, а его знакомых суд направит на принудительное лечение в психбольницу закрытого типа.