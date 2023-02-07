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15:10, 7 февраля 2023Интернет и СМИ

В России назвали базовое правило безопасности в сети

«Одноклассники»: 65% пользователей Рунета не делятся своими данными для авторизации

Фото: Mimi Thian / Unsplash

Две трети пользователей Рунета, или 69 процентов, знают так называемое базовое правило безопасности паролей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного соцсетью «Одноклассники» совместно с командой исследований VK (результаты имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

Так, большинство россиян помнят, что не следует использовать одни и те же комбинации для всех аккаунтов. Из всех опрошенных 68 процентов считают свои пароли сложными. Более половины респондентов (57 процентов) указали, что не используют для авторизации инициалы, дату рождения или номер телефона.

Кроме того, по сравнению с аналогичным опросом прошлого года увеличилось число юзеров, которые серьезно относятся к приватности: 65 процентов из них ни с кем не делятся своими данными.

При этом 36 процентов участников исследования заявили, что ни разу не забывали сведения для авторизаций. Две трети респондентов отметили, что не раз были вынуждены восстанавливать пароли при помощи электронной почты или номера телефона.

«Одноклассники» уделяют особое внимание обеспечению безопасности пользователей. Соцсеть не только периодически проводит исследования с целью анализа информированности людей о безопасном использовании интернета, но и создает проекты по защите персональных данных и этичному использованию возможностей сервиса.

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Варвара Кошечкина
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