В Донбассе заработает служба психологической помощи

На обучение в Тамбовский государственный университет отправились 50 психологов из Донбасса

Первые 50 психологов из Донбасса отправились на обучение в Тамбовский государственный университет имени Державина в рамках первого этапа проекта «Формирование психологической помощи на Донбассе». Об этом сообщила заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

«Дан старт первого этапа пилотного проекта "Формирование психологической помощи на Донбассе". 50 смелых психологов Донбасса отправились на обучение в Тамбовский государственный университет имени Державина, который стал ключевым партнером», — написала Киркора в своем Telegram-канале.

По ее словам, проект проводится благодаря поддержке Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и лично советника президента Валерия Фадеева, партии «Единая Россия», правительства Тамбовской области, правительства ЛНР, а также при поддержке Фонда президентских грантов.

«Как подтвердила Анна Юрьевна Тодорова, заместитель председателя правительства ЛНР, на территории республики будут созданы психологические кабинеты, сформирован психологический центр реабилитации для тех, кто пострадал в результате ведения боевых действий», — отметила Киркора.

В пресс-службе правительства Тамбовской области сообщили, что специалисты из Донбасса примут участие в двухнедельной программе повышения квалификации. Занятия для специалистов будут проводить психологи МЧС, терапевты, супервизоры, психиатры Института судебной психиатрии им. В. П. Сербского.

«Тамбовская область успешно решает задачу по восстановлению объектов инфраструктуры на территории Новоайдарского района. Но не менее важным представляются проекты, направленные на переобучение людей в соответствии с российскими стандартами», — приводит пресс-служба слова главы региона Максима Егорова.