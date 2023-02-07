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14:49, 7 февраля 2023Силовые структуры

49-летнего россиянина осудят за убийство подруги и арестованного в СИЗО

В Приморье осудят пронзившего кочергой подругу и забившего до смерти арестованного мужчину

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Приморском крае суд рассмотрит дело 49-летнего местного жителя об убийстве двоих людей и покушении на убийство. Об этом во вторник, 7 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в январе 2022 года в селе Соколовка фигурант поссорился с подругой, избил ее руками, подручными предметами и ножом, а затем пронзил тело жертвы кочергой. Женщина скончалась. После этого россиянин попытался расправиться с ее сожителем, нанеся три удара ножом, но мужчина смог сбежать и спастись.

В сентябре 2022 года обвиняемый находился в СИЗО. Там он поссорился с другим арестованным и забил его до смерти креплением стола.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье об убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью и по статье о покушении на убийство с целью скрыть другое преступление.

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Екатерина Власова
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