Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:32, 7 февраля 2023Россия

Россиянка пырнула ножом трехлетнего сына во время нарезки салата

На Кубани женщина во время семейного ужина пырнула ножом трехлетнего сына

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

На Кубани женщина во время застолья решила нарезать салат и случайно пырнула ножом трехлетнего сына. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, женщина резко повернулась во время готовки, из-за чего ребенок наскочил на нож в руке матери. Мальчика доставили в армавирскую больницу с раной груди, за его жизнь борются медики.

Семья ребенка состоит на учете как неблагополучная, отец мальчика был трижды судим: за нарушение ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровья человеку, а также за хищение имущества и причинение легкого вреда здоровью человека. В семье воспитывается трое детей, их родители не имеют постоянного места работы.

На сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю говорится, что несчастный случай произошел в Новокубанске. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью ребенка.

Ранее в хуторе Новоукраинское Краснодарского края 20-летняя россиянка случайно застрелилась, пытаясь напугать мужа. Раненую россиянку доставили в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Германия разрешит поставку 187 танков Leopard 1 Украине
Адвокат похудела на 29 килограммов в возрасте 60 лет и стала бодибилдершей
В Петербурге во дворе дома нашли мертвого пятиклассника
Жители Подмосковья обнаружили у себя в ванной енота
В российском регионе произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе
СБУ провела обыски в связанных с супругой Медведчука компаниях
Бывший участник КВН словами «нас просто уничтожали» высказался о проекте
Москвичи массово расхотели арендовать один тип квартир
СКР предъявил обвинения россиянину за убийство родителей в московской квартире
Названы главные уязвимые места техники НАТО у ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.