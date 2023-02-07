Спасатель назвал способы выжить под завалами после землетрясения

Спасатель Гофштейн: больше всего шансов выжить во время землетрясения в панельных домах

Шансов выжить под завалами дома после землетрясения крайне мало, утверждает заслуженный спасатель России Александр Гофштейн. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, какие конструкции наименее устойчивы перед стихией, а также назвал способы спастись в случае разрушения здания.

Какие дома наиболее надежны?

В разных местах сила землетрясения отличается. Она зависит от положения дома, рельефа, удаленности от эпицентра, объяснил спасатель.

«При всех прочих равных условиях особенно большие шансы выжить у людей в панельных домах, которые складываются, как карточные домики, но оставляют проемы и полости, где люди могут сохраниться. Самое страшное — кирпичные дома, потому что разрушается кладка, и они осыпаются, как льется вода, просто погребают под собой людей. Дома с деревянными перекрытиями довольно прочные, но там беда большая: после обрушения есть опасность, что здание может загореться», — объяснил он.

Сколько времени спасают из-под завалов?

Спасение из-под завалов — это всегда большая удача, отметил Александр Гофштейн.

Человек без травм и кровотечений живет в замкнутом пространстве несколько суток Александр Гофштейн заслуженный спасатель России

«В истории спасательных операций были такие случаи, когда людей добывали из-под обломков спустя пять дней. Есть правило золотого часа, потому что первый час — самый ответственный. Тогда человек с травмами имеет больше шансов сохраниться, чем во все последующие часы, когда его способность выжить снижается», — сказал специалист.

Как выжить под завалами?

Во время сейсмической активности есть способы увеличить свои шансы на выживание, есть соблюдать некоторые правила, рассказал Александр Гофштейн.

«Если во время землетрясения не удалось выбежать на улицу и оказаться в безопасном месте, есть правило капитальной стены. Если встать в проем капитальной стены, можно надеяться, что все более-менее обойдется. В ванных комнатах, в самой ванне можно укрыться от землетрясения. И стандарт, существующий в инструкциях во всех сейсмоопасных странах, — это прятаться под столы, в шкафы, где есть конструктивные элементы, которые могут защитить от падающих обломков при разрушении здания», — заключил он.

Мощное землетрясение произошло 6 февраля на юго-востоке Турции. Сильные толчки ощущались также в соседней Сирии. По последним данным властей Турции, погибли 3419 человек, еще 20 534 человека получили ранения, передает РИА Новости. В Сирии в результате землетрясения погибли не менее 1444 человек, ранения получили еще около 3,5 тысячи, пишет Reuters со ссылкой правительство президента Башара Асада. Это стало сильнейшим с 1939 года землетрясением, когда погибли 33 тысячи человек.

Помимо Сирии и Турции, колебания ощущались на Кипре, в Грузии, Абхазии, Армении, Ираке, Ливане.