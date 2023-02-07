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10:21, 7 февраля 2023Силовые структуры

Полиция задержала 52 участника воровской сходки в подмосковном ресторане

В ресторане подмосковных Мытищ полиция накрыла воровскую сходку и задержала 52 участника

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Полиция и спецназ «Гром» Росгвардии накрыли воровскую сходку, проходившую в ресторане «Гранада», расположенном в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Криминальные авторитеты собрались в заведении на 1-й Пролетарской улице, чтобы обсудить текущие вопросы по преступному бизнесу, связанному с продажей наркотиков и оружия. Очевидцы сняли видео на месте сходки.

На кадрах видны припаркованные служебные автомобили.

Полицию вызвали бдительные граждане, обратившие внимание на большое скопление кавказцев с пистолетами и автоматами, уточняет Telegram-канал SHOT.

Участники сходки попытались скрыться, когда прибыли силовики, однако правоохранителям удалось задержать 52 человека, у них изъяты два огнестрельных оружия и пакет с неизвестным порошком, продолжительно с наркотиком. Он отправлен на экспертизу.

Среди задержанных — 48 выходцев из Азербайджана, два уроженца Дагестана и по одному представителю Армении и Таджикистана. Они доставлены в отдел для проверки на причастность к преступлениям и законность пребывания на территории России, добавляет Baza.

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Любовь Ширижик
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