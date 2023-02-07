Собянин сообщил о поимке тысяч разыскиваемых благодаря видеосистеме Москвы

Мэр Москвы Собянин: 7713 человек в розыске задержаны благодаря системе видеонаблюдения

В Москве благодаря системе видеонаблюдения задержаны 7713 человек, находившихся в федеральном розыске. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает Kremlin.ru.

Московский градоначальник напомнил, что прежде у людей было скептическое отношение к установлению видеонаблюдения, «много всяких инсинуаций, что это плохо, что за кем-то будут следить». Однако, отметил он, практика показала, что видеосистема работает на безопасность города.

Собянин указал, что камеры за несколько секунд распознают разыскиваемого и подают сигнал полиции, которая производит задержание. С их помощью в метро и городе были пойманы «чистой воды уголовники, которых раньше не могли найти».

«В разы уменьшились квартирные кражи, потому что преступники понимают, что, зайдя в подъезд, даже если в маске зашел, система его распознает. Даже если они полностью закрыты, все равно по системе видеокамер его отследят и раскроют преступление», — сказал мэр.