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08:56, 7 февраля 2023Силовые структуры

Россиянина осудили за убийство девушки и попытку выдать случившееся за суицид

В Кузбассе осудили на 10 лет мужчину, задушившего сожительницу за предложение расстаться

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Кемеровской области суд приговорил к девяти годам и девяти месяцам лишения свободы 45-летнего местного жителя за убийство 26-летней сожительницы. Об этом во вторник, 7 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в феврале 2022 года фигурант, находящийся в состоянии наркотического опьянения, задушил свою возлюбленную, так как та предложила расстаться. Затем он попытался выдать случившееся за суицид — позвонил подруге и рассказал, что девушка покончила с собой. Та вызвала скорую помощь, однако экспертиза показала, что потерпевшая была убита.

Отмечается, что россиянин не признал вину.

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Екатерина Власова
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