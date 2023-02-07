Россиянина осудили за убийство девушки и попытку выдать случившееся за суицид

В Кузбассе осудили на 10 лет мужчину, задушившего сожительницу за предложение расстаться

В Кемеровской области суд приговорил к девяти годам и девяти месяцам лишения свободы 45-летнего местного жителя за убийство 26-летней сожительницы. Об этом во вторник, 7 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в феврале 2022 года фигурант, находящийся в состоянии наркотического опьянения, задушил свою возлюбленную, так как та предложила расстаться. Затем он попытался выдать случившееся за суицид — позвонил подруге и рассказал, что девушка покончила с собой. Та вызвала скорую помощь, однако экспертиза показала, что потерпевшая была убита.

Отмечается, что россиянин не признал вину.