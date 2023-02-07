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19:46, 7 февраля 2023Россия

В Херсонской области продолжилась социальная поддержка мирного населения

В Херсонской области продолжилась социальная поддержка мирного населения

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

В Херсонской области продолжается социальная поддержка мирного населения. Заявления на выплаты специалисты Социального фонда России на Херсонщине принимают с января 2023 года. В этом направлении ведется работа с переселенцами и на территории Крыма. Об этом сообщает ресурс «Новости Херсона».

Так, жительница Геническа Юлия, имеющая двоих детей, узнав, что есть возможность бесплатно получить образование в родном регионе, воспользовалась этой возможностью. Сейчас она учится в медицинском колледже. Также раз в месяц она будет получать денежные выплаты на каждого ребенка.

«Оформляла документы на единое пособие и на материнский капитал. Оформляла все документы на себя и на ребенка, обратившись в социальный фонд города Геническ. В течение пяти рабочих дней мне пришли деньги сразу на счет. Все очень легко и просто», — рассказала Юлия.

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Татьяна Романова
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