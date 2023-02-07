У Коломойского отобрали один из крупнейших аэропортов Украины
На Украине Днепровский окружной административный суд лишил структуры олигарха Игоря Коломойского права управлять днепровским аэропортом — одним из крупнейших в стране. Об этом в Telegram сообщил мэр города Борис Филатов.
Решение вынесли несколько месяцев назад, однако с уверенностью сказать о лишении Коломойского рычагов управления аэропортом не представлялось возможным.
«Теперь — после всех судебных споров, "болезней" самих судей, многочисленных переносов заседаний и прочих странных чудес мы выиграли это дело», — объяснил Филатов.
Получил же контроль над воздушным портом украинский олигарх в 2009 году. Тогда, после приватизации госкомпании «Днипроавиа», структура Коломойского «Приват» завладела не только зданием аэропорта, но и взлетно-посадочной полосой, а также навигационными системами.
Накануне Служба безопасности Украины провела обыски у Коломойского. По информации местных СМИ, следственные действия связаны с делом о махинациях в нефтяных компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта».