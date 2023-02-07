У Коломойского отобрали один из крупнейших аэропортов Украины

На Украине суд лишил структуры олигарха Коломойского права управлять аэропортом Днепра

На Украине Днепровский окружной административный суд лишил структуры олигарха Игоря Коломойского права управлять днепровским аэропортом — одним из крупнейших в стране. Об этом в Telegram сообщил мэр города Борис Филатов.

Решение вынесли несколько месяцев назад, однако с уверенностью сказать о лишении Коломойского рычагов управления аэропортом не представлялось возможным.

«Теперь — после всех судебных споров, "болезней" самих судей, многочисленных переносов заседаний и прочих странных чудес мы выиграли это дело», — объяснил Филатов.

Получил же контроль над воздушным портом украинский олигарх в 2009 году. Тогда, после приватизации госкомпании «Днипроавиа», структура Коломойского «Приват» завладела не только зданием аэропорта, но и взлетно-посадочной полосой, а также навигационными системами.

Накануне Служба безопасности Украины провела обыски у Коломойского. По информации местных СМИ, следственные действия связаны с делом о махинациях в нефтяных компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта».