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16:00, 7 февраля 2023Бывший СССР

У Коломойского отобрали один из крупнейших аэропортов Украины

На Украине суд лишил структуры олигарха Коломойского права управлять аэропортом Днепра

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На Украине Днепровский окружной административный суд лишил структуры олигарха Игоря Коломойского права управлять днепровским аэропортом — одним из крупнейших в стране. Об этом в Telegram сообщил мэр города Борис Филатов.

Решение вынесли несколько месяцев назад, однако с уверенностью сказать о лишении Коломойского рычагов управления аэропортом не представлялось возможным.

«Теперь — после всех судебных споров, "болезней" самих судей, многочисленных переносов заседаний и прочих странных чудес мы выиграли это дело», — объяснил Филатов.

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Получил же контроль над воздушным портом украинский олигарх в 2009 году. Тогда, после приватизации госкомпании «Днипроавиа», структура Коломойского «Приват» завладела не только зданием аэропорта, но и взлетно-посадочной полосой, а также навигационными системами.

Накануне Служба безопасности Украины провела обыски у Коломойского. По информации местных СМИ, следственные действия связаны с делом о махинациях в нефтяных компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта».

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Василий Мека
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