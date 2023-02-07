ВТБ повысил доходность по вкладу в юанях

ВТБ повышает максимальную доходность по вкладу в юанях до 2,5 процента

ВТБ объявил об увеличении ставок по «Вкладу в будущее» в китайской валюте. Максимальная доходность по депозиту в зависимости от срока вклада и клиентского сегмента достигнет 2,5 процента годовых, говорится в сообщении банка.

«Вклад в будущее» в китайской валюте можно открыть на срок от трех месяцев до двух лет. Минимальная сумма депозита составит 100 юаней при открытии в ВТБ Онлайн и 500 юаней — в отделениях банка.

Доходность для клиентов массовой розницы в зависимости от периода размещения с учетом капитализации процентов будет достигать 2,09 процента годовых, для вкладчиков сегмента «Привилегия» — 2,3 процента, для премиальных клиентов — до 2,5 процента.

«Спрос клиентов на вклады в альтернативных валютах продолжает расти. Наиболее активно развивается сегмент юаней, который стал третьей по популярности валютой среди клиентов. За прошлый год депозиты в китайской валюте открыли почти 11 тысяч вкладчиков, портфель размещенных средств достиг 4,7 миллиарда юаней. В этом году тренд на рост их популярности будет укрепляться, в том числе — за счет повышения ставок», — комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

В прошлом году средний чек по «Вкладу в будущее» составлял порядка 420 тысяч юаней.