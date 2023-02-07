Аналитики заявили о риске хранения рекордного урожая зерна в России

Аналитики предупредили аграриев о риске хранения рекордного урожая зерна в России

Из-за логистических сложностей, связанных с санкциями, и на фоне рекордного урожая в России скопились запасы зерна на 260 миллиардов рублей. Хранение излишков может привести к снижению маржинальности растениеводства. Такой вывод сделали эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры», проведя опрос специалистов и руководителей агропромышленного комплекса (АПК) в декабре прошлого года. Данные приводит РБК.

По данным Росстата, в прошлом году Россия собрала рекордный урожай зерновых и зернобобовых культур — валовой сбор в чистом весе составил 153,8 миллионов тонн. При этом экспорт в течение почти всего 2022 года отставал от среднегодовых значений, и лишь к ноябрю экспортные объемы сравнялись со значениями 2021 года.

Обычно большая часть продукции вывозится из страны в первой половине сельхозгода, который начинается 30 июня. Но в первой половине текущего сезона 2022/23 года была вывезена только половина объема. Таким образом, десятки миллионов тонн зерна остались на хранении и, вероятнее всего, перейдут в следующий сезон. Для аграриев это грозит рядом проблем. Затраты на хранение могут вырасти вплоть до того, что оно станет невыгодным. К тому же емкости хранения ограничены, поясняет эксперт.

Дополнительное давление на сельхозпроизводителей оказывают высокие цены на расходные материалы и низкие внутренние цены на сырье. «Поэтому ожидаем, что маржа в текущем сезоне значительно снизится по сравнению с предыдущими годами», — резюмируют аналитики.