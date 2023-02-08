В России предложили изменить порядок выплаты пособий для безработных

Профсоюзы предложили изменить порядок выплаты пособий для безработных

Часть норм по выплате пособий для безработных в проекте нового закона о занятости нарушает принципы социальной справедливости. Об этом говорится в письме заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нины Кузьминой, передает РБК.

Профсоюзы в целом поддержали законопроект «О занятости населения в Российской Федерации», но указали на ряд недостатков. Один из них — выплата пособий без учета длительности и характера предыдущей занятости. «Гражданин, который после многолетней работы потерял заработок, будет получать пособие по безработице, равное минимальному размеру оплаты труда или ниже, наряду с безработными, проработавшими всего лишь полгода», — сказано в письме.

Профсоюзы предложили изменить этот порядок с помощью введения нормы, увеличивающей размер пособия по безработице для россиян с официальным стажем свыше восьми лет. Также в письме ФНПР указывает на короткий срок выплат пособий, предлагая его увеличить. Еще одна проблема — жесткие критерии признания безработным. По состоянию на 4 февраля этого года численность зарегистрированных безработных была 548 тысяч человек.