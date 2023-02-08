Минобороны доложило о 11 сбитых снарядах РСЗО HIMARS на Украине

МО РФ доложило, что средства ПВО за сутки сбили 11 снарядов РСЗО HIMARS на Украине

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 11 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украине. Об этом доложил журналистам в среду, 8 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель ведомства также пояснил, что за сутки удалось сбить десять беспилотников противника. Это было осуществлено в в районах населенных пунктов Житловка, Стельмаховка, Краснореченское Луганской народной республики, Скельки, Верхняя Криница Запорожской области, Старая Збурьевка Херсонской области, Трудовской, Куйбышево Донецкой народной республики и Табаевка Харьковской области.

7 февраля Минобороны отчиталось, что российскими ПВО были сбиты семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» Вооруженных сил Украины. Тогда же были уничтожены девять украинских беспилотников в районах нескольких населенных пунктов ЛНР, Петровское ДНР и Энергодар Запорожской области.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такие действия Москвы стали ответом на просьбы республик Донбасса о помощи.