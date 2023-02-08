Минобороны доложило о 11 сбитых снарядах РСЗО HIMARS на Украине
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 11 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS на Украине. Об этом доложил журналистам в среду, 8 февраля, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Представитель ведомства также пояснил, что за сутки удалось сбить десять беспилотников противника. Это было осуществлено в в районах населенных пунктов Житловка, Стельмаховка, Краснореченское Луганской народной республики, Скельки, Верхняя Криница Запорожской области, Старая Збурьевка Херсонской области, Трудовской, Куйбышево Донецкой народной республики и Табаевка Харьковской области.
7 февраля Минобороны отчиталось, что российскими ПВО были сбиты семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган» Вооруженных сил Украины. Тогда же были уничтожены девять украинских беспилотников в районах нескольких населенных пунктов ЛНР, Петровское ДНР и Энергодар Запорожской области.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такие действия Москвы стали ответом на просьбы республик Донбасса о помощи.