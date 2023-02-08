В США рассекретили документы об обещаниях Клинтона Ельцину

Национальный архив США: Клинтон обещал Ельцину самое тесное сотрудничество из возможных

Национальный архив США раскрыл содержание переговоров бывшего американского президента Билла Клинтона с первым российским президентом Борисом Ельциным. Об этом сообщает РИА Новости.

В новой порции рассекреченных документов оказалась стенограмма телефонного разговора политиков от 23 января 1993 года. В разговоре Ельцин поздравил Клинтона с вступлением в должность лидера США через несколько дней после инагурации.

«Я убежден, что вместе мы создадим самое тесное из возможных сотрудничество США и России», — ответил президент США.

Клинтон также сообщил Ельцину о назначении дипломата Строба Толботта для оценки программ сотрудничества США и России. Отмечается, что Толботт в свою очередь называл Россию и страны бывшего СССР «самым большим и опасным политическим беспорядком на Земле».

В сентябре Клинтон рассказал, что обсуждал с Ельциным возможное расширение НАТО на Восток. «Я посмотрел на него и спросил: "Ты действительно считаешь, что я буду использовать авиабазу в Польше, чтобы бомбить Россию?», — на что он сказал: «Нет, но многие хрупкие старушки в европейской части России верят в это, поскольку их историческая память включает воспоминания о Гитлере, а их бабушек и дедушек — о Наполеоне". Я ответил, что признаю это», — вспомнил Клинтон.