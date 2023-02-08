Суд арестовал главу ювелирного салона по делу о мошенничестве на миллионы рублей

Владелицу ювелирного бренда Darvol Спиридонову отправили в СИЗО по делу о мошенничестве

В Москве Хамовнический суд арестовал 37-летнюю владелицу ювелирного бренда Darvol Дарью Спиридонову. Об этом в среду, 8 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемую на время расследования уголовного дела по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ в СИЗО до 3 апреля. Как рассказала «Ленте.ру» официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова, обвиняемая брала у знакомых граждан деньги для реализации ювелирных изделий и драгоценных камней, но в дальнейшем взятые на себя обязательства не выполняла и присваивала средства себе.

В ведомстве отмечают, что, предварительно, от действий обвиняемой пострадали восемь граждан, общий ущерб превысил 191 миллион рублей.

О задержании Дарьи Спиридоновой сообщалось ранее 8 февраля. Предпринимательницу отправили в изолятор временного содержания после 48 часов очной ставки с одной из пострадавших, чье имя не раскрывается.