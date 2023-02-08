Обманувшую россиян на миллионы рублей главу ювелирного салона задержали в Москве

Владелицу Darvol Дарью Спиридонову задержали в Москве по подозрению в мошенничестве

Владелицу ювелирного салона Darvol Дарью Спиридонову задержали в Москве по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «112».

Предпринимательницу отправили в изолятор временного содержания 8 февраля после 48 часов очной ставки с одной из пострадавших, чье имя не раскрывается. На данный момент в уголовном деле против бизнесвумен числятся более десяти пострадавших, которые утверждают, что глава Darvol получала деньги клиентов, однако не выполняла свои обязательства.

По предварительным данным, общая сумма ущерба от деятельности Спиридоновой, которая на протяжении нескольких месяцев обманывала россиян, превышает сотни миллионов рублей.

Впервые с жалобой на владелицу Darvol в правоохранительные органы обратилась российская модель Ясмина Муратович. В августе 2022 года манекенщица решила купить бриллиант указанной марки весом 3,23 карата за четыре миллиона рублей, но вскоре торговая точка закрылась, а представители бренда перестали выходить с ней на связь.

Вскоре с аналогичной проблемой столкнулась покупательница из Москвы, которая в январе заказала у фирмы бриллиантовый браслет, но так и не получила оплаченное ювелирное изделие. В конечном счете она обратилась в Следственный комитет с жалобой.