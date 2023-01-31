Ювелирный салон обманул еще одну россиянку на 700 тысяч рублей

Клиентка из Москвы не получила заказанный в салоне Darvol браслет за 700 тысяч рублей

Руководство ювелирного салона Darvol обмануло еще одну россиянку на 700 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Согласно посту, бренд должен был изготовить для покупательницы из Москвы (имя не раскрывается) бриллиантовый браслет, на который она передала денежные средства лично владелице Darvol Дарье Спиридоновой. Однако клиентка так и не получила свой заказ и в конечном счете обратилась в Следственный комитет с жалобой на упомянутую марку.

На данный момент в уголовном деле против Спиридоновой числятся более 30 пострадавших, а общая сумма ущерба превышает сотни миллионов рублей.

Известно, что в августе 2022 года с аналогичной проблемой в правоохранительные органы обратилась российская модель Ясмина Муратович. По ее словам, она решила купить у указанной марки бриллиант весом в 3,23 карата за четыре миллиона рублей, но вскоре торговая точка закрылась, а представители бренда перестали выходить с ней на связь.

