Ювелирный салон обманул российскую модель Vogue на четыре миллиона рублей

Модель Ясмина Муратович не получила купленный в ювелирном салоне Darvol бриллиант

Работники ювелирного салона Darvol обманули российскую модель Vogue Ясмину Муратович на четыре миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Участвовавшая ранее в показах люксовых брендов Chanel, Valentino и Armani манекенщица решила купить у указанной марки бриллиант весом в 3,23 карата. В мае она подписала договор с компанией и внесла необходимую сумму наличными.

31-летняя покупательница должна была получить свой заказ в июне, однако представители московского бутика не вышли с ней на связь. Кроме того, директор салона Дарья Спиридонова не отвечала на звонки, а сама торговая точка вскоре закрылась.

В итоге Муратович обратилась по данному делу в полицию. Правоохранительные органы начали расследование.

В июне сообщалось, что мечтающую найти мужа богатую россиянку обманули аферисты из Tinder, заставив ее заплатить 250 тысяч рублей за свидание. 35-летняя бизнес-леди и мать троих детей, чье имя не называется, наткнулась в приложении для знакомств на сотрудника элитного брачного агентства Lotos, пообещавшего подобрать ей возлюбленного. Мужчина из Москвы заявил, что клиентке следует заплатить 50 тысяч рублей за сеанс с психологом, чтобы понять, какой тип избранника ей подходит. Затем ее уговорили подписать VIP-контракт стоимостью 200 тысяч рублей с гарантией нахождения супруга.