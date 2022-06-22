Мечтающую найти мужа богатую россиянку обманули в Tinder на 250 тысяч рублей

Mash: богатая россиянка заплатила 250 тысяч рублей за свидание с аферистом из Tinder

Мечтающую найти мужа богатую россиянку обманули аферисты из Tinder, заставив заплатить 250 тысяч рублей за свидание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что 35-летняя бизнес-леди и мать троих детей, чье имя не называется, наткнулась в приложении для знакомств на сотрудника элитного брачного агентства Lotos, пообещавшего подобрать ей возлюбленного. Однако прежде чем приступить к работе, мужчина из Москвы заявил, что клиентке следует заплатить 50 тысяч рублей за сеанс с психологом, чтобы понять, какой тип избранника ей подходит.

Затем менеджер начал предлагать женщине варианты, которые, согласно публикации, не соответствовали ей по возрасту или статусу. По этой причине россиянка решила пожаловаться управляющей агентства, которая, в свою очередь, уговорила ее подписать VIP-контракт стоимостью 200 тысяч рублей с гарантией нахождения супруга.

Отмечается, что пришедший после заключения договора на встречу с бизнесвумен мужчина произвел на нее приятное впечатление. Однако впоследствии она узнала, что поклонник является мужем управляющей агентства, и потребовала вернуть деньги, полученные обманным путем.

В мае сообщалось, что выдававшая себя за богатую наследницу Ясмин Бербах из Франции оказалась эскортницей и была обвинена в мошенничестве. 23-летняя француженка знакомилась с мужчинами, в том числе используя Tinder, и в разговоре о себе упоминала, что отец оставил ей в наследство большое состояние. В дальнейшем девушка прибегала к угрозам, шантажировала поверивших ей партнеров, распространяла собранный на них компромат и занималась воровством.