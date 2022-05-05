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«Богатая наследница» из Tinder оказалась мошенницей

Выдававшую себя за богатую наследницу эскортницу Ясмин Бербах обвинили в мошенничестве

Фото: Peerapon Boonyakiat / Globallookpress.com

Выдававшая себя за богатую наследницу Ясмин Бербах из Франции оказалась эскортницей и была обвинена в мошенничестве. Соответствующий материал приводит LeParisien.

23-летняя француженка знакомилась с мужчинами, в том числе используя Tinder, и в разговоре о себе упоминала, что отец оставил ей в наследство большое состояние. В дальнейшем девушка прибегала к угрозам, шантажировала поверивших ей партнеров, распространяла собранные на них компроматы и занималась воровством. В то же время полученные обманным путем средства Бербах тратила на поддержание роскошного образа жизни, который демонстрировала в соцсетях. Снимки из путешествий по разным странам и фото в модной одежде эскортница использовала для подтверждения своей вымышленной биографии.

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Впоследствии участник французского шоу «Голос» Саша Перес публично обвинил в мошенничестве Бербах, с которой месяц состоял в отношениях. «Ясмин Бербах выдает себя за дочь миллионера, чтобы выманивать деньги и воровать имущество своих жертв, одной из которых стал я. Она украла почти все ценные украшения моей матери и дизайнерскую одежду моего покойного отца», — объяснил певец. Он добавил, что бывшая возлюбленная также забрала его вещи и сняла деньги с банковской карты. Аферистка фотографировала избранника обнаженным, пока он спал, и шантажировала его данным кадрами.

После заявления Переса еще более 30 мужчин выступили с подобными обвинениями в адрес француженки.

В апреле израильского мошенника Шимона Хаюта, который представлялся сыном миллиардера Саймоном Леваевым в приложении знакомств Tinder, задержали в Испании. Его остановили полицейские после того, как арендованный им автомобиль Maserati за 80 тысяч фунтов стерлингов (около 8 миллионов рублей) застрял на побережье одного из пляжей. Псевдомиллионер был замечен в компании неизвестной русской блондинки.

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Алина Гостева
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