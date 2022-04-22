Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

«Аферист из Tinder» застрял на пляже в Maserati и был арестован

Daily Mail: афериста Шимона Хаюта задержали в Испании с поддельными документами

Фото: @simon.officialll1

Израильского мошенника Шимона Хаюта, который представлялся сыном миллиардера Саймоном Леваевым, задержали в Испании. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает Daily Mail.

Леваев, урожденный Хают, был задержан полицией, после того как арендованный им автомобиль Maserati за 80 тысяч фунтов стерлингов (около 8 миллионов рублей) застрял на побережье одного из пляжей. Псевдомиллионер был замечен в компании неизвестной русской блондинки.

Материалы по теме:
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться» Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
«Она тратила деньги так, будто пыталась от них избавиться»Как русская аферистка обманывала богатых американцев и вела роскошную жизнь в тюрьме
20 февраля 2021
Обольститель из Tinder влюблял в себя женщин и выкачивал из них миллионы. Как не стать жертвой подобных аферистов?
Обольститель из Tinder влюблял в себя женщин и выкачивал из них миллионы.Как не стать жертвой подобных аферистов?
11 февраля 2022

Подозреваемый сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что он турист, и представился Майклом Билтоном, после чего предъявил фальшивое водительское удостоверение. Офицер полиции, смотревший фильм «Аферист из Tinder» на Netflix, узнал Хаюта. Служащий обратился в суд южного портового города Альхесирас с просьбой возобновить уголовное дело против него.

По данным издания, «аферисту из Tinder» грозит тюремное заключение за использование поддельных документов. Также известно, что ранее мужчина отбывал срок за фальсификацию водительского удостоверения.

Ранее, в марте, семья израильского бизнесмена Льва Леваева подала в суд на мошенника Шимона Хаюта. Мужчина выдавал себя за сына «бриллиантового короля» в приложении знакомств Tinder и обманывал женщин. Обольстителя из сети обвинили в попытке обогатиться с помощью имени миллиардера. Хают на предъявленные обвинения не отреагировал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль арсенал ВСУ с тоннами боеприпасов
Крупнейший производитель пальмового масла прекратит поставки за рубеж
Эндокринолог перечислила симптомы-предвестники климакса и способы их облегчения
Стало известно о темах визита генсека ООН в Москву
На Android-смартфонах запретят записывать звонки
Белоруссия прекратила подачу электроэнергии на объекты Чернобыльской АЭС
Мужчина с внешностью Кена превратился в «живую Барби» и показал тело без одежды
Российский полицейский стал членом АУЕ и снабжал заключенных телефонами
Туристы на Багамах закормили экзотических животных сладким и взволновали ученых
Древние костры оказались центром зарождения искусства
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.