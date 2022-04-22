«Аферист из Tinder» застрял на пляже в Maserati и был арестован

Daily Mail: афериста Шимона Хаюта задержали в Испании с поддельными документами

Израильского мошенника Шимона Хаюта, который представлялся сыном миллиардера Саймоном Леваевым, задержали в Испании. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщает Daily Mail.

Леваев, урожденный Хают, был задержан полицией, после того как арендованный им автомобиль Maserati за 80 тысяч фунтов стерлингов (около 8 миллионов рублей) застрял на побережье одного из пляжей. Псевдомиллионер был замечен в компании неизвестной русской блондинки.

Подозреваемый сообщил сотрудникам правоохранительных органов, что он турист, и представился Майклом Билтоном, после чего предъявил фальшивое водительское удостоверение. Офицер полиции, смотревший фильм «Аферист из Tinder» на Netflix, узнал Хаюта. Служащий обратился в суд южного портового города Альхесирас с просьбой возобновить уголовное дело против него.

По данным издания, «аферисту из Tinder» грозит тюремное заключение за использование поддельных документов. Также известно, что ранее мужчина отбывал срок за фальсификацию водительского удостоверения.

Ранее, в марте, семья израильского бизнесмена Льва Леваева подала в суд на мошенника Шимона Хаюта. Мужчина выдавал себя за сына «бриллиантового короля» в приложении знакомств Tinder и обманывал женщин. Обольстителя из сети обвинили в попытке обогатиться с помощью имени миллиардера. Хают на предъявленные обвинения не отреагировал.