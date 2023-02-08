Греф назвал главную проблему экономики России

Греф: главная проблема экономики России заключается в отсутствии спроса на инновации

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью журналу «Стимул» назвал главную проблему российской экономики.

Отвечая на вопрос журналиста об основных проблемах в развитии инноваций в России, Греф заявил, что они «возникают там и тогда, где и когда на них возникает спрос», однако, указал он, главная проблема заключается в «отсутствии спроса на инновации».

«У нас недостаточный уровень конкуренции, недостаточно отраслей, которые находятся в условиях глобальной конкуренции, и, соответственно, у нас низкий спрос на инновации. Сейчас он подрастает, но, к сожалению, не теми темпами, которые хотелось бы видеть», — сказал Греф, указав, что эта проблема «всегда была и сохраняется по сей день».

Кроме того, он подчеркнул, что в России нужно создать необходимую инфраструктуру и сформировать предложение. «У нас проблемы есть на всех трех стадиях, но ключевой является спрос», — заключил Греф.

Ранее Герман Греф заявил, что Россию ждет драматический рост влияния, которое искусственный интеллект (ИИ) будет оказывать на современную жизнь. По его словам, в России существует фундамент для массового внедрения ИИ в отраслях. Также он добавил, что ключевые элементы, такие как кадры и исследования, развились в стране на достаточном уровне.