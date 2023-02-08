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15:46, 8 февраля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 8 февраля

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на среду, 8 февраля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

За минувшие сутки российские военные уничтожили в Харьковской области цеха украинского предприятия авиапромышленности, где модернизировали БПЛА, на херсонском направлении оказался уничтожен минометный расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украина за сутки потеряла на краснолиманском направлении более 130 военных, на донецком — свыше 140, на купянском — более 35. Помимо этого, российские венные ликвидировали два украинских склада боеприпасов в Авдеевке и Славянске Донецкой народной республики (ДНР). В районе Угледара и Водяного в ДНР Вооруженные силы (ВС) России за сутки уничтожили до 75 украинских бойцов.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 382 самолета, 206 вертолетов, 3046 беспилотных летательных аппарата, 403 зенитных ракетных комплекса, 7789 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидирована 8291 единица специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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