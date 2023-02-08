В Костромской области открылась выставка предметов времен Островского

Выставка «Предметный мир пьес Александра Островского» открылась в музее «Щелыково»

В музее-заповеднике «Щелыково» в Костромской области во вторник, 7 февраля, открылась выставка «Предметный мир пьес Александра Островского». Как уточняет со ссылкой на директора музея Анну Родионову ТАСС, на выставке представлено более сотни предметов, которые в прошлом принадлежали самому драматургу или его современникам.

Собеседница агентства указала, что открытие выставки дало старт юбилейному году Островского в Щелыкове. По ее словам, среди экспонатов гости выставки найдут самые разные предметы — от живописи и монет до мебели и прикладного искусства. Кроме того, вниманию посетителей представлены костюмы, ткани, кухонная утварь, кружева и многое другое. «Есть раздел, посвященный женской моде, женскому платью. Во многих пьесах описаны фасоны, ткани, какие были шляпки и вуали — все это большая часть культуры, это важно для понимания сюжета и образов», — рассказала Родионова.

Директор музея упомянула, что некоторые из экспонатов принадлежала артисткам — Вере Пашенной и Александре Яблочкиной — которые прославились благодаря ролям героинь пьес Островского.

Отмечается, что 200-летие со дня рождения драмматурга приходится на 12 апреля 2023 года.

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