Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:46, 8 февраля 2023Моя страна

В Костромской области открылась выставка предметов времен Островского

Выставка «Предметный мир пьес Александра Островского» открылась в музее «Щелыково»

Фото: Музей-заповедник А.Н. Островского «Щелыково»

В музее-заповеднике «Щелыково» в Костромской области во вторник, 7 февраля, открылась выставка «Предметный мир пьес Александра Островского». Как уточняет со ссылкой на директора музея Анну Родионову ТАСС, на выставке представлено более сотни предметов, которые в прошлом принадлежали самому драматургу или его современникам.

Собеседница агентства указала, что открытие выставки дало старт юбилейному году Островского в Щелыкове. По ее словам, среди экспонатов гости выставки найдут самые разные предметы — от живописи и монет до мебели и прикладного искусства. Кроме того, вниманию посетителей представлены костюмы, ткани, кухонная утварь, кружева и многое другое. «Есть раздел, посвященный женской моде, женскому платью. Во многих пьесах описаны фасоны, ткани, какие были шляпки и вуали — все это большая часть культуры, это важно для понимания сюжета и образов», — рассказала Родионова.

Директор музея упомянула, что некоторые из экспонатов принадлежала артисткам — Вере Пашенной и Александре Яблочкиной — которые прославились благодаря ролям героинь пьес Островского.

Отмечается, что 200-летие со дня рождения драмматурга приходится на 12 апреля 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Даниловском районе Москвы построят музей искусств.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские войска ликвидировали более 140 бойцов ВСУ на донецком направлении
В Подмосковье спасли новорожденного с редкой кровью
Крупнейшая авиакомпания Турции приготовилась вывезти людей из зон землетрясения
Стало известно об опасениях врачей за состояние правой ноги Костомарова
EBay уволит сотни сотрудников
Премьер Британии заявил о желании добиться победы в этом году
Россиянам назвали самые трендовые вещи на весну 2023 года
Следователи прекратят расследование дела о крушении Boeing 777 в Донбассе
Лия Ахеджакова рассказала о снятии ее с репертуара «Современника»
Актер Эштон Кутчер оглох на одно ухо из-за волчанки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.